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Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

14:17, 13 августа 2024
Средства пойдут на социальные и гуманитарные расходы.
Украина получила 4,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Источник фото: shutterstock.com
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Во вторник, 13 августа, в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза, сообщает Министерство финансов Украины. Этот транш включает 2,7 млрд евро льготного финансирования и 1,5 млрд евро гранта. Средства являются частью макрофинансовой помощи в рамках инструмента Ukraine Facility.

Полученные средства будут направлены на приоритетные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

«С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС достигает 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров. Реализация Ukraine Facility предусматривает системное и прогнозируемое финансирование по результатам выполнения индикаторов определенных Планом Украины, что позволяет Правительству Украины более уверенно осуществлять планирование и управление государственными финансами. Благодарны европейским партнерам за чрезвычайно важную роль в обеспечении макрофинансовой стабильности страны», - отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансирования, полученного Украиной от ЕС в 2024 году, уже превысил 12 млрд евро. Ожидается, что следующий транш поступит до конца текущего года, при условии выполнения всех индикаторов до завершения третьего квартала.

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