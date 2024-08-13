Включение в справку военнослужащего для перерасчета пенсии надбавки за особенности прохождения службы и премии – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о включении в справку о размере денежного довольствия для перерасчета пенсии размеров надбавки за особенности прохождения службы и премии.

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В мае 2023 года физическое лицо обратилось в административный суд с исковым заявлением ко Львовскому областному ТЦК, в котором просило признать противоправными действия ответчика и обязать его выдать справку о размере денежного довольствия с указанием надбавки за особенности прохождения службы в размере 65% и премии – 35%.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 27 липня 2023 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 30 жовтня 2023 року, відмовлено у задоволенні адміністративного позову. Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що встановлення рішенням Міністра оборони України розміру премії не є підставою для перерахунку пенсій військовослужбовців відповідно до статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09 квітня 1992 року №2262-ХІІ, а тому у відповідача відсутній обов`язок для оформлення та видачі позивачу нової довідки про розмір його грошового забезпечення.

Верховний Суд не погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, скасував їх та виніс нове рішення, яким задовольнив касаційну скаргу фізичної особи шляхом зобов`язання Львівського ОТЦК та СП скласти та подати до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області довідку про розмір грошового забезпечення станом на 01 січня 2022 року, в якій на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України від 07 червня 2018 року № 260, вказати розміри: надбавки за особливості проходження служби - 65% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років; премії - 35% посадового окладу.

Суд виходив з того, що фонд грошового забезпечення Міноборони визначається законом України про Державний бюджет України на певний рік та може змінюватися, а тому встановлення Міністром оборони України мінімального розміру надбавки за особливості проходження служби залежить від наявного фонду грошового забезпечення Міноборони.

Конкретні розміри виплати надбавки за особливості проходження служби певного військовослужбовця будуть залежати від складності та важливості виконуваних ним обов’язків, однак у будь-якому випадку не можуть бути меншими розміру, встановленого керівником державного органу на певний рік, однак і не перевищувати 100% посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років.

Чинне нормативне регулювання не встановлює фіксованих розмірів спірних додаткових видів грошового забезпечення, які враховуються для перерахунку пенсії, а лише передбачає мінімальні або ж граничні розміри вказаних складових грошового забезпечення. При цьому встановлення граничного розміру вказує на те, що відповідний вид певної складової грошового забезпечення має мінімальні та максимальні кількісні показники, які можуть варіюватися, тобто не є сталими величинами, і залежать від наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міноборони, а також від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків за посадою.

Надбавка за особливості проходження служби та премія у довідках про розмір грошового забезпечення, що видаються особам, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на виконання рішення суду, у справах щодо визначення розміру посадового окладу та окладу за військове звання, які обчислені шляхом множення відповідних коефіцієнтів, зазначених у постанові КМУ № 704, на розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, зазначаються у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.

Суд також звернув увагу на позицію Великої Палати Верховного Суду, яка у пунктах 74-77 постанови від 12 червня 2024 року у справі №380/9974/23 наголосила, що до повноважень відповідача не входить призначення, обчислення або здійснення перерахунку пенсії на підставі виданих ним довідок та вказав на встановлене частиною другої статті 13 Закону № 2262-ХІІ обмеження розміру пенсії у розмірі 70 процентами сум відповідного грошового забезпечення.

Таким чином, видана довідка про розмір грошового забезпечення військовослужбовця хоч і виступає підставою для перерахунку пенсії, водночас не гарантує того, що визначеній у ній розмір грошового забезпечення підлягає врахуванню під час подальшого перерахунку в повному обсязі. Це підкреслює необхідність збалансованого підходу до процесу перерахунку пенсій з метою забезпечення справедливості та стабільності системи соціального забезпечення та бюджетної системи України в цілому.

Під час видачі на виконання рішення суду довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, що призначена відповідно до Закону № 2262-ХІІ, суб’єкт владних повноважень, уповноважений здійснити видачу такої довідки, зобов’язаний враховувати, що такі складові грошового забезпечення як надбавка за особливості проходження служби та премія не є складовими грошового забезпечення військовослужбовця, конкретний розмір яких установлений Кабінетом Міністрів України, оскільки останні не є постійними, а тому їх розміри визначаються розпорядчим актом Міністра оборони України в залежності від певних обставин, зокрема виходячи з наявного фонду грошового забезпечення на відповідний рік.

Постанова Верховного Суду 12 червня 2024 року у справі №380/9974/23 (адміністративне провадження № К/990/40423/23).

Автор: Наталя Мамченко

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