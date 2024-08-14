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Граждане из более 100 стран основали в Украине тысячи компаний с начала войны

10:35, 14 августа 2024
Иностранцы открыли 3 075 компаний в Украине с начала войны.
Граждане из более 100 стран основали в Украине тысячи компаний с начала войны
Источник фото: smr.gov.ua
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С начала полномасштабной войны в Украине иностранцы из более чем 100 стран мира основали более 3 тысяч компаний, сообщает Опендатабот. Чаще всего новые бизнесы открывают граждане Турции, Узбекистана, Польши и США, а самым привлекательным регионом для инвестиций остается Киев.

Всего 3 075 компаний было основано иностранцами, которые, несмотря на войну, решили развивать свой бизнес в Украине. Граждане Турции открыли наибольшее количество предприятий - 396 компаний, что составляет 12,9% от общего количества. На втором месте - граждане Узбекистана с 312 компаниями (10,1%), а тройку лидеров замыкают поляки, которые основали 224 бизнеса (7,3%).

В топ-10 стран, граждане которых активно создают бизнес в Украине, также вошли США, Казахстан, Германия, Азербайджан, Израиль, Великобритания и Китай. Стоит отметить, что в некоторых компаниях может быть более одного иностранного владельца.

Киев стал самым привлекательным регионом для иностранных инвесторов - здесь было зарегистрировано 1 517 компаний, что составляет почти половину от общего количества. Граждане Узбекистана особенно активны в столице, где открыли 175 предприятий. На втором месте по популярности среди иностранцев - Львовская область с 460 компаниями, где преобладают бизнесы, основанные поляками (105 компаний). Третье место занимает Одесская область с 273 новыми предприятиями, большинство из которых принадлежат гражданам Турции (99 компаний).

Больше всего компаний с иностранными владельцами работают в сфере оптовой торговли (30,7%), операций с недвижимостью (6,7%) и компьютерного программирования (5,8%).

Среди крупнейших компаний, созданных иностранцами, лидирует «ТЕНС1МА» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн, владельцем которой является гражданин Армении. Вторую позицию занимает венчурный инвестиционный фонд «Юген» с капиталом в 700 млн грн, владельцем которого является гражданин США. Третье место занимает ООО «ЛФС», основанное гражданином Польши, с капиталом в 300 млн грн.

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