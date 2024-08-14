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Громадяни з понад 100 країн заснували в Україні тисячі компаній від початку війни

10:35, 14 серпня 2024
Іноземці відкрили 3 075 компаній в Україні з початку війни.
Громадяни з понад 100 країн заснували в Україні тисячі компаній від початку війни
Джерело фото: smr.gov.ua
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З початку повномасштабної війни в Україні іноземці з більш ніж 100 країн світу заснували понад 3 тисячі компаній, повідомляє Опендатабот. Найчастіше нові бізнеси відкривають громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та США, а найпривабливішим регіоном для інвестицій залишається Київ.

Всього 3 075 компаній було засновано іноземцями, які, попри війну, вирішили розвивати свій бізнес в Україні. Громадяни Туреччини відкрили найбільшу кількість підприємств — 396 компаній, що становить 12,9% від загальної кількості. На другому місці — громадяни Узбекистану з 312 компаніями (10,1%), а трійку лідерів замикають поляки, які заснували 224 бізнеси (7,3%).

До топ-10 країн, громадяни яких активно створюють бізнес в Україні, також увійшли США, Казахстан, Німеччина, Азербайджан, Ізраїль, Велика Британія та Китай. Варто зазначити, що в деяких компаніях може бути більше одного іноземного власника.

Київ став найпривабливішим регіоном для іноземних інвесторів — тут було зареєстровано 1 517 компаній, що становить майже половину від загальної кількості. Громадяни Узбекистану особливо активні у столиці, де відкрили 175 підприємств. На другому місці за популярністю серед іноземців — Львівська область із 460 компаніями, де переважають бізнеси, засновані поляками (105 компаній). Третє місце займає Одеська область із 273 новими підприємствами, більшість з яких належать громадянам Туреччини (99 компаній).

Найбільше компаній з іноземними власниками працюють у сфері оптової торгівлі (30,7%), операцій з нерухомістю (6,7%) та комп'ютерного програмування (5,8%).

Серед найбільших компаній, створених іноземцями, лідирує «ТЕНС1МА» зі статутним капіталом у 1,28 млрд грн, власником якої є громадянин Вірменії. Другу позицію посідає венчурний інвестиційний фонд «Юген» з капіталом у 700 млн грн, власником якого є громадянин США. Третє місце займає ТОВ «ЛФС», засноване громадянином Польщі, з капіталом у 300 млн грн.

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