На границе с Польшей предупредили о задержках движения до 12 сентября

На пункте пропуска «Гребенное - Рава-Русская» начались ремонтные работы.

Источник фото: ukrinform

В пункте пропуска «Гребенное - Рава-Русская» начат ремонт асфальтового покрытия, что может вызвать временные осложнения движения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным польской стороны, ремонтные работы продлятся до 12 сентября 2024 года. Сейчас они проводятся на легковом направлении при въезде в Украину, а также на грузовых паркингах при въезде и выезде из страны.

Пограничная служба призывает граждан учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

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