В Дії при подаче заявки на єВідновлення можно будет сгенерировать выписку о несудимости

В Украине упростили подачу документов на программу єВідновлення – есть два обновления.

Украинцам, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии, будет проще податься на помощь. Как сообщили в Минцифры, функционал программы єВідновлення расширили.

Первое — отныне при заполнении заявки на получение выплаты граждане могут сразу заказать выписку о несудимости через Дію.

Это необходимо для подтверждения, что человек не совершил преступлений против национальной безопасности. Ранее комиссия местных властей, определяющая сумму компенсации, самостоятельно проверяла информацию о несудимости граждан. Это могло продолжаться несколько дней, а иногда и недель. Теперь этот процесс автоматизирован и время ожидания решения комиссии существенно сокращается. Получить выписку о несудимости через Дію можно за несколько минут, поскольку информация генерируется из реестров.

Второе — отныне подать заявку на помощь с єВідновлення могут законные представители собственников поврежденного жилья.

Это касается случаев, когда владелец несовершеннолетний или недееспособный и имеет опекуна. Чтобы подать заявку, следует обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждающие документы, что человек является законным представителем. Средства поступят на карту єВідновлення, открытую на имя законного представителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.