Кабмин уменьшил до 10% первый взнос по ипотеке по программе єОселя для граждан до 25 лет

Первый взнос по программе єОселя для граждан в возрасте до 25 лет снижен до 10%.

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Во исполнение поручения Президента Владимира Зеленького Правительство приняло изменения в программу єОселя.

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет об уменьшении первого взноса по ипотеке до 10% для граждан до 25 лет включительно.

«Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей программы будет увеличиваться. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния», — отметил Шмыгаль.

Как отмечается, в общей сложности уже более 12 тысяч украинских семей воспользовались программой єОселя. В их числе военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики, ученые.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этой осенью заработают государственные программы для украинской молодежи, в частности, ипотечная программа для украинцев в возрасте до 25 лет, а также предоставление грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты для малого бизнеса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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