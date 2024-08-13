Кабмін зменшив до 10% перший внесок за іпотекою за програмою єОселя для громадян до 25 років

Перший внесок за програмою «єОселя» для громадян віком до 25 років знижений до 10%.

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На виконання доручення Президента Володимира Зеленького Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

«Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту», — зауважив Шмигаль.

Як зазначається, загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Як писала «Судово-юридична газета», цієї осені запрацюють державні програми для української молоді, зокрема іпотечна програма для українців віком до 25 років, а також надання грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти для малого бізнесу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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