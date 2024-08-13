У Дії під час подання заявки на єВідновлення можна буде згенерувати витяг про несудимість

В Україні спростили подачу документів на програму єВідновлення – є два оновлення.

Українцям, чиє житло було пошкоджене через російську агресію, буде простіше податися на допомогу. Як повідомили у Мінцифри, функціонал програми єВідновлення розширили.

Перше — відтепер при заповненні заявки на отримання виплати громадяни можуть одразу замовити витяг про несудимість через Дію.

Це необхідно для підтвердження, що людина не скоїла злочинів проти національної безпеки. Раніше комісія місцевої влади, яка визначає суму компенсації, самостійно перевіряла інформацію про несудимість громадян. Це могло тривати декілька днів, а іноді й тижнів. Тепер цей процес автоматизовано й час очікування рішення комісії суттєво скорочується. Отримати витяг про несудимість через Дію можна за кілька хвилин, оскільки інформація генерується з реєстрів.

Друге — віднині подати заявку на допомогу з єВідновлення можуть законні представники власників пошкодженого житла.

Це стосується випадків, коли власник неповнолітній чи недієздатний і має опікуна. Щоб подати заявку, треба звернутися в ЦНАП та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Кошти надійдуть на картку єВідновлення, відкриту на ім’я законного представника.

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