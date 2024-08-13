Практика судів
  1. В Україні

У Дії під час подання заявки на єВідновлення можна буде згенерувати витяг про несудимість

13:38, 13 серпня 2024
В Україні спростили подачу документів на програму єВідновлення – є два оновлення.
У Дії під час подання заявки на єВідновлення можна буде згенерувати витяг про несудимість
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям, чиє житло було пошкоджене через російську агресію, буде простіше податися на допомогу. Як повідомили у Мінцифри, функціонал програми єВідновлення розширили.

Перше — відтепер при заповненні заявки на отримання виплати громадяни можуть одразу замовити витяг про несудимість через Дію.

Це необхідно для підтвердження, що людина не скоїла злочинів проти національної безпеки. Раніше комісія місцевої влади, яка визначає суму компенсації, самостійно перевіряла інформацію про несудимість громадян. Це могло тривати декілька днів, а іноді й тижнів. Тепер цей процес автоматизовано й час очікування рішення комісії суттєво скорочується. Отримати витяг про несудимість через Дію можна за кілька хвилин, оскільки інформація генерується з реєстрів.

Друге — віднині подати заявку на допомогу з єВідновлення можуть законні представники власників пошкодженого житла.

Це стосується випадків, коли власник неповнолітній чи недієздатний і має опікуна. Щоб подати заявку, треба звернутися в ЦНАП та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Кошти надійдуть на картку єВідновлення, відкриту на ім’я законного представника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Немає фінансування – Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить у Реєстрі «Оберіг» дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку

Стало відомо, чому ТЦК не бачить в Реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки – відповідь Мінсоцполітики.

Антон Чернушенко не зміг звільнитися у відставку: відома причина

Вища рада правосуддя дійшла висновку, що рішення Ради правосуддя 2018 року про звільнення колишнього голови столичної апеляції за скоєння дисциплінарного проступку досі залишається чинним.

Перекази з картки на карту для фізичних осіб обмежать – Нацбанк готується прийняти рішення

Національний банк готовий до рішення обмежити перекази з картки на картку для фізичних осіб.

У Верховній Раді зʼявився ще один законопроект щодо відповідальності юридичних осіб за хабарі посадовцям

Пропонується встановити, що підставою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є підкуп як іноземних, так і українських посадовців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду