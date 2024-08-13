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На кордоні з Польщею попередили про затримки руху до 12 вересня

13:59, 13 серпня 2024
На пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» розпочалися ремонтні роботи.
На кордоні з Польщею попередили про затримки руху до 12 вересня
Джерело фото: ukrinform
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У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» розпочато ремонт асфальтного покриття, що може спричинити тимчасові ускладнення руху. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними польської сторони, ремонтні роботи триватимуть до 12 вересня 2024 року. Наразі вони проводяться на легковому напрямку при в'їзді в Україну, а також на вантажних паркінгах при в'їзді та виїзді з країни.

Прикордонна служба закликає громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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