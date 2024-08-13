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Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility

14:17, 13 серпня 2024
Кошти підуть на соціальні та гуманітарні видатки.
Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility
Джерело фото: shutterstock.com
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У вівторок, 13 серпня, до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу, повідомляє Міністерство фінансів України. Цей транш включає 2,7 млрд євро пільгового фінансування та 1,5 млрд євро гранту. Кошти є частиною макрофінансової допомоги в рамках інструменту Ukraine Facility.

Отримані кошти будуть спрямовані на пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

«З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 млрд євро, найбільша фінансова допомога серед донорів. Реалізація Ukraine Facility передбачає системне та прогнозоване фінансування за результатом виконання індикаторів визначених Планом України, що надає можливість Уряду України більш впевнено здійснювати планування та управління державними фінансами. Вдячні європейським партнерам за надзвичайно важливу роль у забезпеченні макрофінансової стабільності країни», – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансування, отриманого Україною від ЄС у 2024 році, вже перевищив 12 млрд євро. Очікується, що наступний транш надійде до кінця поточного року, за умови виконання всіх індикаторів до завершення третього кварталу.

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