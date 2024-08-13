Міноборони кодифікувало близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок

Бронемашини MRAP від іноземних та вітчизняних виробників тепер у розпорядженні українських військових.

Джерело фото: mil.gov.ua

Оборонне відомство України завершило кодифікацію близько 20 зразків бронемашин класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), що забезпечують захист від мін і засідок. З початку широкомасштабного вторгнення до експлуатації допущені бронемашини, вироблені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини та інших країн. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Бронемашини MRAP оснащені капсулою, яка забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун і колеса виконують роль вибухопоглинаючих елементів, що поглинають кінетичну енергію від вибуху, зберігаючи цілісність модуля.

До арсеналу українського війська також увійшла продукція вітчизняних виробників, створена за технологією MRAP. Ці нові зразки бронемашин розширюють можливості українських збройних сил у боротьбі з мінною загрозою та засідками противника.

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