Кабмін затвердив положення про координаційний штаб з проведення евакуації населення

Уряд вирішив затвердити положення, яке стане типовим для координаційних штабів, що займаються евакуацією населення, та вніс зміни до порядку проведення евакуації.

Кабмін затвердив Типове положення про координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Відповідне рішення викладено у постанові №911.

Також внесені зміни до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Координаційний штаб може утворюватися:

на державному рівні — Кабінетом Міністрів України;

на регіональному рівні — обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями);

на місцевому рівні — райдержадміністраціями (військовими адміністраціями).

Координаційний штаб, утворений на державному рівні, координує роботу координаційних штабів, утворених на регіональному та місцевому рівні, а координаційний штаб, утворений на регіональному рівні, — роботу координаційних штабів, утворених на місцевому рівні.

Координаційний штаб має право:

1) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) для виконання покладених на нього завдань:

залучати неурядові, у тому числі міжнародні, організації, а також неприбуткові організації, що залучають до своєї діяльності волонтерів для надання волонтерської допомоги;

ініціювати утворення мобільних груп, оснащених спеціалізованими броньованими транспортними засобами, для пошуку та вивезення уразливих категорій населення (осіб з інвалідністю, людей похилого віку, дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками) з осередків ураження та районів ведення воєнних (бойових) дій;

здійснювати комунікацію з уразливими категоріями населення щодо їх переміщення до безпечних районів та врахування їх інтересів.

Посадовий склад координаційного штабу затверджується органом, який його утворив.

Голова координаційного штабу затверджує його персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

Голова координаційного штабу призначається керівником органу, який утворив координаційний штаб. Засідання координаційного штабу вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Голова координаційного штабу може прийняти рішення про проведення засідання координаційного штабу в режимі реального часу з використанням технічних засобів електронних комунікацій, зокрема Інтернету, або про участь члена координаційного штабу в засіданні координаційного штабу в такому режимі.

Координаційний штаб є головним органом з організації та проведення евакуації на відповідному рівні.

Також Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій доповнили новими нормами.

Так, масове переміщення населення виникає під час проведення обов’язкової чи загальної евакуації із зон можливого ураження до безпечних районів (у тому числі за межі країни) в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, збройних конфліктів (у тому числі в особливий період) та характеризується переміщенням великої кількості людей та/або охоплює значні території, що потрапляють до зони можливого ураження.

Ефективне реагування на масове переміщення населення забезпечується шляхом міжвідомчої координації, співпраці та об’єднання ресурсів і своєчасного та в повному обсязі здійснення заходів, визначених частиною дванадцятою статті 33 Кодексу цивільного захисту.

Для міжвідомчої координації проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення можуть утворюватися координаційні штаби.

Евакуація дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, проводиться з урахуванням вимог Порядку тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення за місцем постійного проживання (перебування), а в разі виїзду за межі України — в Україну, затвердженого постановою КМУ 546.

До повноважень інших центральних органів виконавчої влади та органів державної влади у сфері цивільного захисту належить планування, організація та проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації своїх працівників та майна.

Рішенням центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб можуть визначатися переліки, обсяги та черговість проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у їх власності (управлінні) і не включені до додатка 1 та підлягають обов’язковій евакуації з районів ведення воєнних (бойових) дій.

Автор: Наталя Мамченко

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