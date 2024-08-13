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Для українців за кордоном цифровізують консульські послуги — це скоротить час та зменшить навантаження

20:34, 13 серпня 2024
Через цифровізацію і переведення частини послуг в дистанційний формат планується зменшити навантаження на консульства та надати громадянам безперешкодний доступ до них.
Для українців за кордоном цифровізують консульські послуги — це скоротить час та зменшить навантаження
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Для українців за кордоном цифровізують консульські послуги, що значно полегшить доступ до них та розвантажить консульства. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на пресконференції.

Так, МЗС здійснює модернізацію інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг для українців за кордоном, найближчим часом планується розпочати її закрите тестування.

Георгій Тихий зазначив, що з 2022 року кількість українських громадян за кордоном значно збільшилася, але можливості консульської служби «не настільки зросли», тому виникають труднощі у задоволенні попиту на їхні послуги.

Тож ідея відомства полягає в тому, щоб через цифровізацію і переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та надати громадянам безперешкодний доступ до них.

«Зараз МЗС працює над модернізацією інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг і впевнено наближається до початку її закритого тестування. Ми очікуємо, що реалізація цього проєкту дасть змогу суттєво підвищити доступність та якість сервісів МЗС, консульські послуги будуть максимально автоматизовані... Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% залежно від типу послуг», - розповів речник МЗС.

Він додав, що оновлена система МЗС буде глибше інтегрована з реєстрами та інформаційними базами, а у співпраці з Мінцифри у ній буде можливість шерингу документів через додаток «Дія».

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