У Львові підліток 10 разів повідомляв про замінування навчальних закладів та ТРЦ

Слідство встановило, що 16-річний хлопець надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування об’єктів.

У Львові судитимуть неповнолітнього, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів. Про це повідомили у поліції.

Як встановили правоохоронці, у лютому-квітні цього року 16-річний підліток, мешканець Золочівського району, надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торгівельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів.

У поліції пишуть, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Наразі підліток перебуває під вартою, йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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