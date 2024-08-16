Кабмин предлагает запретить сайты, к иностранным разработчикам которых применены санкции

Правительство одобрило законопроект, который предлагается запретить использовать программные продукты от субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

В Украине хотят запретить сайты, к иностранным разработчикам которых применены санкции.

На заседании правительства одобрили законопроект "О внесении изменений в закон "О санкциях" о запрете использования программных продуктов и доступе к электронным информационным ресурсам", рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций, в частности:

запрет распространения и использования на территории Украины юридическими лицами программных продуктов, их составляющих происхождением из иностранного государства, если к нему применены санкции, или если разработчиком или владельцем авторского права которых является резидент такого государства или подконтрольная ему компания.

запрет на распространение программных продуктов, их составляющих, разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные подсанкционные юридические или физические лица;

запрет распространения программных продуктов, созданных с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции;

запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационных системах.

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