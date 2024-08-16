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Кабмин предлагает запретить сайты, к иностранным разработчикам которых применены санкции

14:52, 16 августа 2024
Правительство одобрило законопроект, который предлагается запретить использовать программные продукты от субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
Кабмин предлагает запретить сайты, к иностранным разработчикам которых применены санкции
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В Украине хотят запретить сайты, к иностранным разработчикам которых применены санкции.

На заседании правительства одобрили законопроект "О внесении изменений в закон "О санкциях" о запрете использования программных продуктов и доступе к электронным информационным ресурсам", рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций, в частности:

  • запрет распространения и использования на территории Украины юридическими лицами программных продуктов, их составляющих происхождением из иностранного государства, если к нему применены санкции, или если разработчиком или владельцем авторского права которых является резидент такого государства или подконтрольная ему компания.
  • запрет на распространение программных продуктов, их составляющих, разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные подсанкционные юридические или физические лица;
  • запрет распространения программных продуктов, созданных с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции;
  • запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационных системах.

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