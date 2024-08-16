Кабмін пропонує заборонити сайти, до іноземних розробників яких застосовано санкції

Уряд схвалив законопроект, який також пропонується заборонити використовувати програмні продукти від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

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В Україні хочуть заборонити сайти, до іноземних розробників яких застосовано санкції.

На засіданні Уряду схвалили законопроект "Про внесення змін до закону "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів", розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроектом пропонується визначити нові види секторальних санкцій, зокрема:

заборону поширення та використання на території України юридичними особами програмних продуктів, їх складових походженням з іноземної держави, якщо до неї застосовано санкції, або ж якщо розробником чи власником авторського права яких є резидент такої держави або підконтрольна йому компанія.

заборону поширення програмних продуктів, їх складових, розробниками чи субʼєктом авторського права яких є іноземні підсанкційні юридичні чи фізичні особи;

заборону поширення програмних продуктів, створених з використанням вихідного або обʼєктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;

заборону доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб- ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

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