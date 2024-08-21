Неуплата более 213 млн гривен налогов: доверенному лицу блогера Слобоженко предъявлено подозрение

Доверенное лицо блогера подозревают в содействии уклонению от уплаты налогов на более 213 млн гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении доверенному лицу популярного блогера в содействии в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом информирует БЭБ.

Как ранее сообщали СМИ, речь идет о разоблачении уклонения от уплаты налогов блогера Александра Слобоженко.

По данным следствия, подозреваемый помогал руководителю компании получать незаконные доходы от деятельности в интернете. Его обязанности включали учет финансов, выплату зарплат сотрудникам и другие финансовые операции.

Компания специализировалась на арбитраже интернет-трафика (аффилейт маркетинг), рекламируя товары и услуги третьих лиц в таких сферах, как онлайн казино (gambling), сервисы для знакомств (dating), ставки и букмекерские услуги (betting) и продукты для красоты и здоровья (nutra).

Чтобы скрыть доходы и избежать уплаты налогов, компания не была зарегистрирована как юридическое лицо и не стояла на учете как налогоплательщик. С работниками не заключались трудовые договоры.

Руководитель компании вместе с доверенными лицами разработал схему перевода доходов в криптовалюту через платежные системы и электронные кошельки, которые были зарегистрированы на разных лиц. Средства обналичивали и использовали для приобретения недвижимости и элитных авто.

По подсчетам следствия, руководитель компании вместе с пособниками получил доход, эквивалентный более 1 млрд грн, из которых более 213 млн грн налогов не были уплачены в бюджет.

Доверенному лицу руководителя компании сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога на сумму 213 млн грн.

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