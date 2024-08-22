Как вернуть излишне уплаченный военный сбор — разъяснение

Как налоговый агент может вернуть или учесть в счет уплаты последующих платежей сумму излишне уплаченного военного сбора.

Главное управление ГНС в Винницкой области разъяснило нюансы возвращения излишне уплаченного военного сбора.

Условия возврата ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств определены ст. 43 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Пунктом 43.3 ст. 43 НКУ определено, что обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является подача налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц, возвращаемых контролирующим органом на основании поданного плательщиком) налогов налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за отчетный календарный год по результатам проведения перерасчета его общего годового налогооблагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

Согласно п. 102.5 НКУ, заявления, в частности, о возврате излишне уплаченных денежных обязательств в случаях, предусмотренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1095 дня, следующего за днем ​​возникновения такой переплаты.

Налогоплательщик подает заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в произвольной форме, в которой указывает направление перечисления средств: на счет налогоплательщика в банке, небанковскому поставщику платежных услуг; на единый счет (при его использовании); на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, независимо от вида бюджета; возврат в наличной форме средств в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке, небанковскому поставщику платежных услуг (п. 43.4 ст. 43 НКУ).

При этом, п. 1 разд. III Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата (перечисления) налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 11.02.2019 № 60 с изменениями и дополнениями предусмотрено, что заявление может быть подано плательщиком в территориальный орган ГНС в электронной форме посредством средств информационно-коммуникационных систем и с соблюдением требований законодательства в сферах защиты информации в информационно-коммуникационных системах, электронных доверительных услуг и электронного документооборота.

Согласно п. 43.5 ст. 43 НКУ контролирующий орган не позднее чем за пять рабочих дней до истечения двадцатидневного срока со дня подачи налогоплательщиком заявления готовит вывод о возврате причитающихся сумм средств из соответствующего бюджета или с единого счета и представляет его для выполнения соответствующему органу, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств.

На основании полученного заключения орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, в течение пяти рабочих дней осуществляет возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени налогоплательщикам в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализование государственной финансовую политику

Законом Украины от 30 июня 2023 года № 3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» (вступил в силу 01.08.2023) исключен п. 102.9 ст. 102 НКУ согласно которому на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения, вводимого в Украине, останавливалось течение сроков, определенных НКУ, другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных НКУ, и установлено, что п .п. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, устанавливавший отдельные особенности остановки истечения сроков, действовал до 01.08.2023.

То есть, с 01.08.2023 для налогоплательщиков и контролирующих органов возобновлено течение сроков, определенных НКУ и другими законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (в частности, в части подачи заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени).

Согласно п.п. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 НКУ излишне уплаченные денежные обязательства – это суммы средств, которые на определенную дату зачислены в соответствующий бюджет или на единый счет сверх начисленных сумм денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую ​​дату.

Учитывая изложенное, налоговый агент вправе вернуть или учесть в счет уплаты последующих платежей только ту сумму излишне уплаченного военного сбора, которая была перечислена в бюджет свыше суммы денежных обязательств, предельный срок уплаты которой наступил на такую ​​дату.

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