НКРЭКУ продлила тестовый режим раскрытия участниками оптового энергорынка инсайдерской информации на время действия военного положения

В течение тестового режима раскрытия информации штрафные санкции не применяются.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила тестовый режим раскрытия участниками оптового энергетического рынка инсайдерской информации на ее платформах на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно принятому решению, внесены изменения в постановление НКРЭКУ от 27 марта 2024 г. №614 «Об утверждении Требований по обеспечению добродетели и прозрачности на оптовом энергетическом рынке» (требования REMIT), предусматривавшего действие тестового режима в течение 60 дней от начала функционирования платформ инсайдерской информации.

В течение тестового режима раскрытия информации штрафные санкции за невыполнение главы 4 постановления №614 не применяются.

Согласно ей, обязательство по обнародованию инсайдерской информации считается выполненным участниками оптового энергорынка с момента размещения такой информации на платформах ее раскрытия.

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