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Парламент одобрил законопроект о продлении полномочий Общественного совета международных экспертов

14:22, 21 августа 2024
Законопроект о продлении мандата Общественного совета международных экспертов принят за основу.
Парламент одобрил законопроект о продлении полномочий Общественного совета международных экспертов
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 11426, по которому Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) продолжит выполнять свои полномочия до завершения процедуры отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном ВККС 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 года.

Как известно, в октябре 2024 года истекает 6-летний срок полномочий ГРМЕ для содействия в проведении конкурсов на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Меморандум с МВФ предусматривает продление мандата ГРМЕ еще на один год, учитывая, что его срок истекает в октябре 2024 года, поскольку завершение процесса отбора новых судей ВАКС, который продолжается, потребует больше времени.

Также проектом предусматривается, что ВККС опубликует в газете «Голос Украины» решение о завершении процедуры отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном 23 ноября 2023 года, не позднее 1 ноября 2025 года.

Напомним, что согласно рекомендациям ЕС в рамках Пакета по расширению, в 2024 году Украине необходимо увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда. Но процесс продолжается.

Кроме того, Комитет ВР по антикоррупционной политике предлагает Комитету ВР по правовой политике при подготовке проекта ко второму чтению предусмотреть продление срока полномочий ГРМЕ до заполнения вакантных судьи ВАКС. Указанное, по мнению Антикоркомитета, позволит избежать необходимости продления полномочий ГРМЕ, если вакансии в ВАКС не будут заполнены до 1 ноября 2025 года.

Автор: Наталья Мамченко

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