Парламент схвалив законопроект про продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів

Законопроект про продовження мандату Громадської ради міжнародних експертів прийнято за основу.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 11426, за яким Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжить виконувати свої повноваження до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному ВККС 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року.

Як відомо, у жовтні 2024 року закінчується 6-річний строк повноважень ГРМЕ для сприяння у проведенні конкурсів на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Меморандум з МВФ передбачає продовження мандату ГРМЕ ще на один рік, зважаючи на те, що його термін спливає в жовтні 2024 року, оскільки завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який наразі триває, потребуватиме більше часу.

Також проектом передбачається, що ВККС опублікує у газеті «Голос України» рішення про завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному 23 листопада 2023 року, не пізніше 1 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що відповідно до рекомендацій ЄС в рамках Пакету щодо розширення, у 2024 році Україні необхідно збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду. Але процес ще триває.

Крім того, Комітет ВР з питань антикорупційної політики пропонує Комітету ВР з правової політики при підготовці проекту до другого читання передбачити продовження строку повноважень ГРМЕ до заповнення вакантних судді ВАКС. Зазначене, на думку Антикоркомітету, дасть змогу уникнути необхідності продовження повноважень ГРМЕ, якщо вакансії у ВАКС не будуть заповнені до 1 листопада 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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