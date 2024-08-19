Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

У Чехії діти українців повинні відвідувати школи та садочки, інакше сім’ї загрожує штраф

16:42, 19 серпня 2024
Дистанційне чи онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкову шкільну освіту у Чехії.
У Чехії діти українців повинні відвідувати школи та садочки, інакше сім’ї загрожує штраф
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії діти українських біженців повинні відвідувати місцеві школи та садочки, навіть за дистанційної освіти з України. За порушення цих правил батьків можуть оштрафувати. Про це повідомляє чеське МВС.

Так, із наближенням навчального року в Міністерстві внутрішніх справ Чехії українським біженцям нагадують, що на дітей з тимчасовим захистом поширюється обов'язок здобуття освіти та відвідування школи.

Обов'язкова освіта у Чехії стосується року дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи.

«Невиконання цього обов'язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами, а в деяких випадках – навіть позбавлення волі на строк до 2 років», – попереджають у відомстві.

Тим українцям, кому не вдалося знайти місце у школі чи дитячому садку, треба взяти письмове підтвердження про відмову.

Біженцям рекомендують подбати про запис до школи чи садка зараз, якщо досі цього не зробили.

«Зверніться до найближчих садків, до своєї школи за місцем проживання – проте не обмежуйтеся тільки ними, спробуйте і ширший район. Якщо вам не вдається знайти місце самостійно, зверніться за допомогою до відділу освіти (odboru školства) муніципалітету або до адміністрації міської частини за своїм місцем проживання», – радять у МВС.

У відомстві звертають увагу, що дистанційне чи онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкову шкільну освіту у Чехії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду

ВЛК буде приймати постанову на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

Персональні дані чоловіків будуть вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – Кабмін опублікував порядок

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам

Військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві про надання відстрочки інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Громадяни не зможуть залишити у себе певні види зброї

Право власності на знайдену нарізну вогнепальну зброю калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї, гладкоствольну вогнепальну зброю калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси цивільними особами не набувається.

Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва