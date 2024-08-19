У Чехії діти українців повинні відвідувати школи та садочки, інакше сім’ї загрожує штраф

Дистанційне чи онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкову шкільну освіту у Чехії.

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У Чехії діти українських біженців повинні відвідувати місцеві школи та садочки, навіть за дистанційної освіти з України. За порушення цих правил батьків можуть оштрафувати. Про це повідомляє чеське МВС.

Так, із наближенням навчального року в Міністерстві внутрішніх справ Чехії українським біженцям нагадують, що на дітей з тимчасовим захистом поширюється обов'язок здобуття освіти та відвідування школи.

Обов'язкова освіта у Чехії стосується року дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи.

«Невиконання цього обов'язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами, а в деяких випадках – навіть позбавлення волі на строк до 2 років», – попереджають у відомстві.

Тим українцям, кому не вдалося знайти місце у школі чи дитячому садку, треба взяти письмове підтвердження про відмову.

Біженцям рекомендують подбати про запис до школи чи садка зараз, якщо досі цього не зробили.

«Зверніться до найближчих садків, до своєї школи за місцем проживання – проте не обмежуйтеся тільки ними, спробуйте і ширший район. Якщо вам не вдається знайти місце самостійно, зверніться за допомогою до відділу освіти (odboru školства) муніципалітету або до адміністрації міської частини за своїм місцем проживання», – радять у МВС.

У відомстві звертають увагу, що дистанційне чи онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкову шкільну освіту у Чехії.

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