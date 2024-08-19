В Чехии дети украинцев должны посещать школы и садики, иначе семье грозит штраф

Дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

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В Чехии дети украинских беженцев должны посещать местные школы и садики, даже при дистанционном образовании из Украины. За нарушение этих правил родители могут быть оштрафованы. Об этом сообщает чешское МВД.

Так с приближением учебного года в Министерстве внутренних дел Чехии украинским беженцам напоминают, что на детей с временной защитой распространяется обязанность получения образования и посещения школы.

Обязательно образование в Чехии касается года дошкольного обучения и 9 лет посещения общеобразовательной школы.

«Невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятию на контроль социальными службами, а в некоторых случаях – даже лишению свободы сроком до 2 лет», – предупреждают в ведомстве.

Тем украинцам, кому не удалось найти место в школе или в детском саду, нужно взять письменное подтверждение об отказе.

Беженцам рекомендуют позаботиться о записи в школу или садик сейчас, если до сих пор этого не сделали.

«Обратитесь в ближайшие сады, в свою школу по месту жительства – однако не ограничивайтесь только ими, попробуйте и более широкий район. Если вам не удается найти место самостоятельно, обратитесь за помощью в отдел образования (odboru školства) муниципалитета или в администрацию городской части по своему месту жительства», – советуют в МВД.

В ведомстве обращают внимание, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

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