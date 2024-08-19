Как налоговая должна предупреждать о начале проведения своих проверок — напоминание

Документы по проверке ГНС считаются должным образом врученными, если они направлены по адресу налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены ему лично.

ГНС в Запорожской области напомнила, как налоговая должна предупреждать о начале проведения проверок.

Так, согласно п. 77.4 НКУ о проведении документальной плановой проверки руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа принимается решение, оформляемое приказом.

Право на проведение документальной плановой проверки налогоплательщика предоставляется только в случае, если ему (его представителю) не позднее 10 календарных дней до дня проведения указанной проверки направлено (вручено) в порядке, определенном ст. 42 НКУ, копию приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала такой проверки.

Согласно абзацам первым и вторым п. 79.2 НКУ документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику (его представителю) в порядке, определенном ст. 42 НКУ, копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.

В случае отправки (вручения) в соответствии со ст. 42 НКУ налогоплательщику (его представителю) копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения внеплановой невыездной проверки, путем отправки по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении документальная внеплановая проверка (кроме проверки, определенной ст. 200 НКУ) начинается не ранее 30 календарного дня с даты отправки такого уведомления и копии приказа.

Пунктом 42.2 НКУ определено, что документы считаются должным образом врученными, если они направлены в порядке, определенном п. 42.4 НКУ, присланные по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручены налогоплательщику (его представителю) .

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.