На Сумщине сформируют эвакуационное подразделение Нацполиции «Белый ангел»

По словам главы МВД Игоря Клименко, в настоящее время из приграничных общин Сумщины удалось эвакуировать 21 тысячу человек.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что на Сумщине сформируют эвакуационное подразделение Национальной полиции «Белый ангел».

Как отметили в Департаменте коммуникации МВД Украины, Игорь Клименко добавил, что в настоящее время из приграничных общин Сумщины удалось эвакуировать 21 тысячу человек. Кроме того, эвакуации подлежат еще 25 тысяч человек.

«В первую очередь мы говорим о детях. В настоящее время 70% детей с этой территории уже эвакуированы. В свою очередь мы проводим ряд мероприятий, направленных на разъяснение населению необходимости этой эвакуации. Работаем совместно с областной военной администрацией, которая определяет те населенные пункты и количество лиц, которых нужно эвакуировать. Важно, что мы работаем по единому стандарту», ​​– сказал он.

Министр рассказал, что представители подразделения «Белый ангел», которые занимались эвакуацией в Донецкой и Харьковской областях, сейчас будут работать на Сумщине, где будут обучать местных полицейских и спасателей проводить соответствующие эвакуационные мероприятия. Глава МВД подчеркнул, что операции будут проводиться исключительно на бронированной технике.

«Жизнь и здоровье наших граждан всегда на первом месте. Конечно, мы часто сталкиваемся, когда люди не хотят уезжать, и их можно понять, потому что это дома, и они долго там уже проживают. В то же время мы разъясняем им об опасности и показываем эту опасность, которая исходит от российских войск. Поэтому здесь самое главное, чтобы местные власти донесли эту информацию. Мы объехали много населенных пунктов в Сумской области, и видим, что большинство людей с пониманием относятся к необходимости эвакуации и относительно мер безопасности, которые принимает власть на этих территориях», – отметил Игорь Клименко.

Глава МВД рассказал, что люди, которые все-таки остались в особо опасных районах, продолжают получать гуманитарную помощь:

«По населенным пунктам периодически завозятся продукты питания, потому что в приграничных населенных пунктах, как правило, магазины не работают из-за отсутствия электроэнергии и воды, поэтому мы подвозим туда воду, продукты и средства гигиены, лекарства».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, эвакуироваться.

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