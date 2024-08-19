680 тысяч семей подали заявки по программе Восстановление, — Елена Шуляк

Более 65 тысяч украинских семей уже получили деньги для того, чтобы провести ремонт в своих домах.

680 тысяч украинских семей подали заявки по программе есть Восстановление. Об этом сообщила народная депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телемарафона.

«По состоянию на сегодняшний день более 680 тысяч украинских семей подали через Дію, цифровые инструменты информацию о том, что у них повреждено или разрушено жилье», - отметила Шуляк.

По ее словам, если перевести существующую цифру в квадратные метры, то более 55 млн квадратных метров недвижимости уничтожила рф за время полномасштабного вторжения в Украину.

Она подчеркнула, что сейчас большое количество украинских семей нуждаются в решении жилищного вопроса, и именно государственная программа является восстановлением частично решающей эту проблему.

«По состоянию на сегодняшний день более 65 тысяч украинских семей воспользовались возможностью и получили деньги для того, чтобы провести соответствующие ремонтные работы в своих домах», - сообщила Шуляк.

Депутат напомнила, что максимальная сумма средств от государства для ремонта поврежденной квартиры составила 350 тысяч гривен, а для поврежденного дома - 500 тысяч.

В то же время, уже было оформлено 8 тысяч жилых сертификатов за полностью разрушенное жилье, 3 тысячи из которых пострадавшие уже обменяли на новые дома.

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