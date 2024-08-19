680 тисяч сімей подали заявки за програмою єВідновлення, — Олена Шуляк

Більш ніж 65 тисяч українських родин вже отримали гроші для того, щоб провести ремонт у своїх домівках.

680 тисяч українських сімей подали заявки за програмою єВідновлення. Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк у ефірі телемарафону.

«Станом на сьогодні більш ніж 680 тисяч українських сімей подали через Дію, цифрові інструменти інформацію про те, що в них пошкоджено або зруйновано житло», - зазначила Шуляк.

За її словами, якщо перевести наявну цифру в квадратні метри, то понад 55 млн квадратних метрів нерухомості знищила рф за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Вона наголосила, що наразі велика кількість українських сімей потребують вирішення житлового питання, і саме державна програма єВідновлення частково вирішує цю проблему.

«Станом на сьогодні більш ніж 65 тисяч українських родин скористалися можливістю та отримали гроші для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи у своїх домівках», - повідомила Шуляк.

Депутатка нагадала, що максимальна сума коштів від держави для ремонту пошкодженої квартири становила 350 тисяч гривень, а для пошкодженого будинку - 500 тисяч.

Водночас вже було оформлено 8 тисяч житлових сертифікатів за повністю зруйноване житло, 3 тисячі з яких постраждалі вже обміняли на нові домівки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.