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На Сумщині сформують евакуаційний підрозділ Нацполіції «Білий янгол»

07:36, 20 серпня 2024
За словами глави МВС Ігоря Клименка, наразі з прикордонних громад Сумщини вдалося евакуювати 21 тисячу людей.
На Сумщині сформують евакуаційний підрозділ Нацполіції «Білий янгол»
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері національного телемарафону повідомив, що на Сумщині сформують евакуаційний підрозділ Національної поліції «Білий янгол».

Як зазначили в Департамент комунікації МВС України, Ігор Клименко додав, що наразі з прикордонних громад Сумщини вдалося евакуювати 21 тисячу людей. Крім того, евакуації підлягають ще 25 тисяч осіб.

«В першу чергу ми говоримо про дітей. Наразі 70% дітей з цієї території вже евакуйовано. Своєю чергою ми проводимо ряд заходів, які направлені на роз'яснення населенню необхідності цієї евакуації. Працюємо спільно з обласною військовою адміністрацією, яка визначає ті населені пункти і кількість осіб, яких треба евакуювати. Важливо, що ми працюємо по єдиному стандарту», - сказав він.

Міністр розповів, що представники підрозділу «Білий янгол», які займалися евакуацією в Донецькій та Харківській областях, зараз працюватимуть на Сумщині, де навчатимуть місцевих поліцейських та рятувальників проводити відповідні евакуаційні заходи. Глава МВС наголосив, що операції проводитимуться виключно на броньованій техніці.

«Життя та здоров'я наших громадян завжди на першому місці. Звичайно, що ми часто стикаємось, коли люди не хочуть виїжджати, і їх можна зрозуміти, тому що це домівки, і вони тривалий час там вже проживають. В той же час ми роз'яснюємо їм про небезпеку і показуємо цю небезпеку, яка від російських військ надходить. Тому тут саме головне, щоб місцева влада донесла цю інформацію. Ми об'їхали багато населених пунктів у Сумській області, і бачимо, що більшість людей з розумінням ставиться щодо необхідності евакуації і щодо безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях», – зазначив Ігор Клименко.

Також Глава МВС розповів, що люди, які все-таки залишились в особливо небезпечних районах продовжують отримувати гуманітарну допомогу:

«По населеним пунктам періодично завозяться продукти харчування, тому що у прикордонних населених пунктах, як правило, магазини не працюють через відсутність електроенергії та води, тому ми підвозимо туди воду, продукти та засоби гігієни, ліки».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців населених пунктів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, евакуюватися.

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