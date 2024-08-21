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У Києві викрили експосадовця «Київзеленбуду» та підрядника, які встановили ліхтарі на Троєщині із п'ятикратною переплатою

21:08, 21 серпня 2024
Вартість одного комплекту освітлення, згідно кошторисної документації, складала 56 000 гривень, але його ринкова вартість на момент виконання робіт була у п’ять разів нижчою.
У Києві викрили експосадовця «Київзеленбуду» та підрядника, які встановили ліхтарі на Троєщині із п'ятикратною переплатою
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У Києві викрили колишнього посадовця «Київзеленбуду» та директорку підрядної організації на встановленні ліхтарів у сквері на Троєщині у 5 разів дорожче від їх ринкової ціни. Фігурантам  повідомлено про підозру. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що КО «Київзеленбуд» та підрядна організація уклали договір на проведення капітального ремонту скверу на перетині вул. Закревського та вул. Милославської у Деснянському районі столиці. «Передбачалось обладнати сквер 14 комплектами автономного вуличного освітлення на сонячних батареях. Вартість одного такого комплекту, згідно кошторисної документації, складала 56 000 грн», — уточнили в прокуратурі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість комплекту освітлення, якими обладнали сквер, на момент виконання робіт, була у п’ять разів нижчою. Таким чином закупівля освітлення за необґрунтовано завищеними цінами завдала збитків бюджету міста на суму 634 тис. грн.

Зазначається, що в ході проведеного обшуку в підрядній організації виявлено документацію та печатки, які свідчать, що постачальниця освітлення закуповувала ліхтарі у фірми, якою керує її чоловік. Тобто це може свідчити про створення штучної схеми незаконних заробітків на постачанні товарів комунальному підприємству за завищеними цінами. 

Санкція інкримінованого посадовцю злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Санкція статті для очільниці підрядної організації передбачає покарання на строк до 8 років позбавлення волі.

Деснянською окружною прокуратурою з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої бюджету міста, подано до суду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, зокрема автомобілі, житловий будинок та земельну ділянку.

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