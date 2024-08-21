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Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороду на Septimius Awards у Нідерландах

21:25, 21 серпня 2024
Фільм режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав головну нагороду на премії Septimius Awards.
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» здобув нагороду на Septimius Awards у Нідерландах
Джерело фото: MediaSapiens
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Документальний фільм режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув нагороду у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм» на престижній премії Septimius Awards, яка проходила в Нідерландах. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Церемонія нагородження відбулася 20 серпня в Амстердамі. Нагороду отримала продюсерка фільму Василіса Степаненко, яка разом з режисером працювала в Маріуполі під час його оточення російськими військами у 2022 році.

Як зазначає Укрінформ, на сцену разом із продюсеркою вийшла Анастасія – жінка, яка під час бомбардувань у Маріуполі перебувала в пологовому будинку, будучи вагітною.

«Це величезна честь бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія – ред.) була вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, аби продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії]», — сказала Степаненко під час вручення нагороди.

Фільм «20 днів у Маріуполі» висвітлює події під час російської облоги міста, показуючи драматичні моменти боротьби та виживання жителів Маріуполя.

Нагадаємо, з 21 квітня на стрімінговій платформі Netflix можна переглянути фільм «20 днів у Маріуполі».

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» став першою стрічкою від України, що здобула премію «Оскар».

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