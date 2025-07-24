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Опубликовано официальное объявление о проведении конкурса на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС – иностранных экспертов в составе Комиссии уже не будет

17:11, 24 июля 2025
Субъекты формирования Конкурсной комиссии в течение двадцати дней со дня опубликования объявления должны представить в Высший совет правосудия списки кандидатов.
Опубликовано официальное объявление о проведении конкурса на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС – иностранных экспертов в составе Комиссии уже не будет
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Высший совет правосудия объявил о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. Об этом информирует ВСП.

Условия конкурса

Субъекты формирования Конкурсной комиссии в течение двадцати дней со дня опубликования объявления в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии подают в Высший совет правосудия списки кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии в порядке, определённом Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Каждый субъект формирования Конкурсной комиссии предлагает на рассмотрение Высшего совета правосудия не менее двух кандидатов в состав Конкурсной комиссии либо согласовывает предложение общего списка кандидатов.

Решения субъектов формирования Конкурсной комиссии о выдвижении кандидатов в члены Конкурсной комиссии и решения Высшего совета правосудия о назначении членов Конкурсной комиссии секретариат Высшего совета правосудия размещает на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия не позднее следующего дня с момента получения таких решений секретариатом.

Кандидатами на должность члена Конкурсной комиссии могут быть лица, которые имеют безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные качества, общественный авторитет и соответствуют критерию добропорядочности.

К предложению субъекта формирования Конкурсной комиссии должен быть приложен пакет документов по каждому кандидату на должность члена Конкурсной комиссии:

  1. Автобиография кандидата на должность члена Конкурсной комиссии.
  2. Анкета кандидата на должность члена Конкурсной комиссии.
  3. Копия регистрационного номера учётной карточки плательщика налогов.
  4. Копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Украины.
  5. Копия диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученного в Украине, и/или копия документа о высшем юридическом образовании, полученного за границей, вместе с копией документа, подтверждающего его признание в Украине.
  6. Копии документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в сфере права. Документами, подтверждающими стаж профессиональной деятельности в сфере права, могут быть трудовая книжка, послужной список, должностная инструкция или другие документы, касающиеся соответствующей деятельности лица. Пакет документов должен содержать копии всех заполненных страниц таких документов.
  7. Согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации о кандидате.
  8. Рекомендации, характеризующие кандидата на должность члена Конкурсной комиссии и свидетельствующие о его соответствии требованиям статьи 951 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (при наличии).
  9. Мотивационное письмо кандидата на должность члена Конкурсной комиссии.
  10. Копия декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, охватывающая период года, предшествующего году подачи документов, и ссылка на соответствующую страницу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (при наличии).

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 22 июля Высший совет правосудия объявил конкурс на шесть должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

Второй состав Конкурсной комиссии будет сформирован из представителей Совета судей Украины, Совета прокуроров Украины, Совета адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук.

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ВККС ВСП конкурс

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