Опубликовано официальное объявление о проведении конкурса на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС – иностранных экспертов в составе Комиссии уже не будет

Высший совет правосудия объявил о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. Об этом информирует ВСП.
Условия конкурса
Субъекты формирования Конкурсной комиссии в течение двадцати дней со дня опубликования объявления в газете «Голос Украины» и на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии подают в Высший совет правосудия списки кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии в порядке, определённом Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Каждый субъект формирования Конкурсной комиссии предлагает на рассмотрение Высшего совета правосудия не менее двух кандидатов в состав Конкурсной комиссии либо согласовывает предложение общего списка кандидатов.
Решения субъектов формирования Конкурсной комиссии о выдвижении кандидатов в члены Конкурсной комиссии и решения Высшего совета правосудия о назначении членов Конкурсной комиссии секретариат Высшего совета правосудия размещает на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия не позднее следующего дня с момента получения таких решений секретариатом.
Кандидатами на должность члена Конкурсной комиссии могут быть лица, которые имеют безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные качества, общественный авторитет и соответствуют критерию добропорядочности.
К предложению субъекта формирования Конкурсной комиссии должен быть приложен пакет документов по каждому кандидату на должность члена Конкурсной комиссии:
Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 22 июля Высший совет правосудия объявил конкурс на шесть должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.
Второй состав Конкурсной комиссии будет сформирован из представителей Совета судей Украины, Совета прокуроров Украины, Совета адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук.
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