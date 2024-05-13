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Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца — премьер Фредериксен

21:05, 13 мая 2024
Истребители F-16 скоро будут в распоряжении ВСУ.
Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца — премьер Фредериксен
Источник фото: Getty Images
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Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Ее цитирует журналист «Die Zeit» Йорг Лау в соцсети Х.

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что Украина точно получит от Дании истребители F-16, о которых было оговорено ранее. По его словам, это случится уже летом этого года. Об этом датский дипломат рассказал в интервью «Мы – Украина».

Как ранее сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, обучение пилотов на F-16 уже практически завершено, и когда эти истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы выполнять различные задачи.

«Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе», - подчеркнул он.

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