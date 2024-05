Истребители F-16 от Дании появятся в Украине в течение месяца — премьер Фредериксен

Истребители F-16 из Дании будут в распоряжении Воздушных сил Украины в течение месяца.

Такое заявление сделала премьер-министр страны Мэтте Фредериксен. Ее цитирует журналист «Die Zeit» Йорг Лау в соцсети Х.

Ранее посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заверил, что Украина точно получит от Дании истребители F-16, о которых было оговорено ранее. По его словам, это случится уже летом этого года. Об этом датский дипломат рассказал в интервью «Мы – Украина».

Как ранее сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, обучение пилотов на F-16 уже практически завершено, и когда эти истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы выполнять различные задачи.

«Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе», - подчеркнул он.

Danish PM Frederiksen: F-16 from Denmark will be in the air over Ukraine within a month pic.twitter.com/1jJ1GGWRUM