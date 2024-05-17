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Шесть лет не могла есть: во Львове спасли девочку, которая выпила моющее средство

19:14, 17 мая 2024
Жидкость обожгла слизистую пищевода ребенка.
Шесть лет не могла есть: во Львове спасли девочку, которая выпила моющее средство
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В течение 6 лет 8-летняя Диана из Тернополя не могла есть из-за обожженного пищевода моющим средством. Хирурги выполнили редкое вмешательство и заменили пораженный орган девочки фрагментом ее собственной толстой кишки и вернули ей способность нормально питаться, сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Когда ребенку было меньше года, он наткнулся на бутылочку с жидкостью для мытья посуды и сделал несколько глотков. Мать сразу вызвала скорую. В больнице ребенку промыли желудочно-кишечный тракт и выяснили, что жидкость успела обжечь слизистую пищевода малышей.

Почти месяц девочке лечили последствия ожога, и все вроде бы обошлось. Однако впоследствии у нее начались проблемы: чрезмерное слюноотделение и трудности с проглатыванием пищи. Врачи решили проверить состояние пораженного органа и провели эндоскопию. Однако тоненькая трубка эндоскопа не смогла войти в пищевод ребенка. А уже через несколько дней после неудачного обследования Диана не могла проглотить даже воду.

Вскоре медики установили диагноз: послеожоговый рубцовый стеноз пищевода.

Семье предложили единственный возможный выход – радикальную операцию. К моменту хирургического вмешательства диаметр пищевода ребенка сузился до критического размера - одного миллиметра.

В то время как норма составляет 1,5 см. Промедление с операцией могло привести к тому, что ребенок не мог бы уже не только потреблять жидкую пищу, а даже - пить.

Хирурги выполнили редкое вмешательство и заменили пораженный орган девочки фрагментом ее собственной толстой кишки. Таким образом они вернули ребенку способность нормально питаться.

Спасательная операция длилась 4,5 часа. Сейчас Дианка поправляется и понемногу начинает употреблять твердую пищу.

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