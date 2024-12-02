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Засновник Panasonic «воскресне» завдяки ШІ для консультування бізнесу

09:22, 2 грудня 2024
Panasonic створює ШІ, який надаватиме бізнес-консультації за філософією засновника.
Засновник Panasonic «воскресне» завдяки ШІ для консультування бізнесу
Фото: news.panasonic.com
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В Японії компанія Panasonic вирішила «воскресити» знання та досвід свого засновника Коносуке Мацусіта, створивши штучний інтелект, який зможе надавати бізнес-консультації. Ініціатива виникла через зменшення кількості учнів, які знають філософію управління Мацусіта, зокрема ідею «мир і щастя через процвітання». Про нову мовну модель ШІ розповіли на порталі компанії.

Створений генеративний ШІ використовує понад 3 тисячі оцифрованих аудіозаписів, що включають промови, голосові нотатки та інтерв'ю Мацусіта. Це дозволить моделі допомагати вирішувати питання у бізнесі, зокрема надавати рекомендації щодо управлінських рішень, у тому числі на основі того, що зробив би сам засновник.

З метою передавання філософії компанії наступним поколінням, Panasonic також планує використовувати ШІ для подальшого створення нових управлінських інструментів. На даний момент доступ до нової програми на базі штучного інтелекту ще не відкрито для користувачів.

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Японія ШІ

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