У перший день програми «єПідтримка» більше 2 млн українців подали заявки на отримання 1000 гривень

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні від стартувала програма «Зимова єПідтримка». Тільки за перші 5 годин українці подали понад 1 мільйон заявок на отримання 1000 гривень. І вже під кінець першого дня роботи програми «єПідтримка» на виплату 1000 гривень подано понад 2 мільйони 100 тисяч заявок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, майже пів мільйона заявок було подано для отримання коштів на підтримку дітей. Програма надає можливість отримати кошти не лише для дорослих, а й для дітей, що підкреслює важливість своєчасного впровадження цієї ініціативи.
Виплачені кошти можна буде витратити на українські товари та послуги, включаючи оплату комунальних послуг, ліків, квитків на поїзди та книжок, а також направити їх на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди. Програма діє до 28 лютого 2025 року, кошти можна витратити до кінця наступного року.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як отримати 1000 грн через Дію та Укрпошту в рамках зимової єПідтримки:
Оформлення онлайн
Подати заявку на отримання допомоги можна у застосунку «Дія». Потрібно:
Як отримати підтримку офлайн
Отримати гроші також можна через Укрпошту, але така опція доступна не всім:
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