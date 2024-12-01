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В первый день программы «еПоддержка» более 2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

21:35, 1 декабря 2024
Почти 500 тысяч заявок было подано для получения средств на поддержку детей.
В первый день программы «еПоддержка» более 2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен
Фото: nv.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине от стартовала программа «Зимняя еПоддержка». Только за первые 5 часов украинцы подали более 1 миллиона заявок на получение 1000 гривен. И уже к концу первого дня работы программы «еПоддержка» на выплату 1000 гривен подано более 2 миллионов 100 тысяч заявок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, почти полмиллиона заявок было подано для получения средств на поддержку детей. Программа предоставляет возможность получить средства не только для взрослых, но и для детей, что подчеркивает важность своевременного внедрения этой инициативы.

Выплаченные средства можно будет потратить на украинские товары и услуги, включая оплату коммунальных услуг, лекарств, билетов на поезда и книг, а также направить их на поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды. Программа действует до 28 февраля 2025 года, средства можно потратить до конца следующего года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:

Оформление онлайн

Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:

  • в разделе «Сервисы» выбрать услугу «Национальный кэшбек», а в ней – «Зимняя поддержка», нажать кнопку «Начать»;
  • выбрать для кого предназначена выплата (для себя или ребенка);
  • если вы уже участник программы «Национальный кэшбек» и открыли специальный счет в банке - в приложении предложат выбрать существующий счет или открыть новую карточку;
  • направить заявление на получение выплаты, проверив правильность данных.

Как получить поддержку офлайн

Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:

  • пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию по инвалидности или социальной помощи через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;
  • люди, которые получают надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А через Укрпочту;
  • люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

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деньги Владимир Зеленский

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