В первый день программы «еПоддержка» более 2 млн украинцев подали заявки на получение 1000 гривен

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине от стартовала программа «Зимняя еПоддержка». Только за первые 5 часов украинцы подали более 1 миллиона заявок на получение 1000 гривен. И уже к концу первого дня работы программы «еПоддержка» на выплату 1000 гривен подано более 2 миллионов 100 тысяч заявок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, почти полмиллиона заявок было подано для получения средств на поддержку детей. Программа предоставляет возможность получить средства не только для взрослых, но и для детей, что подчеркивает важность своевременного внедрения этой инициативы.
Выплаченные средства можно будет потратить на украинские товары и услуги, включая оплату коммунальных услуг, лекарств, билетов на поезда и книг, а также направить их на поддержку Сил обороны Украины через волонтерские фонды. Программа действует до 28 февраля 2025 года, средства можно потратить до конца следующего года.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как получить 1000 грн через Дію и Укрпочту в рамках зимней еПоддержки:
Оформление онлайн
Подать заявку на получение помощи можно в приложении «Дія». Требуется:
Как получить поддержку офлайн
Получить деньги можно через Укрпочту, но такая опция доступна не всем:
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