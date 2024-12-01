Бельгия стала первой страной, где работники интимной сферы будут получать официальные трудовые права и пенсии

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В Бельгии вступил в силу первый в мире закон, который предоставляет секс-работникам право подписывать официальные трудовые договоры и получать социальные выплаты. Закон был принят еще в мае, и теперь этот шаг является результатом декриминализации секс-бизнеса в стране, состоявшейся в 2022 году. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новому законодательству, бельгийские секс-работники получают такие же трудовые права, как и представители других профессий, включая защиту рабочих условий, оплаты труда и безопасности. Это означает, что они могут отказывать клиентам и прекращать определенные действия без страха потерять работу. Кроме того, они получают доступ к медицинскому страхованию, оплачиваемому отпуску, пособиям по беременности и родам, а также пенсионным выплатам и пособиям по безработице.

Согласно закону, работодатели должны иметь «хороший характер» и обеспечивать безопасность работников, в частности, устанавливая тревожные кнопки, предоставляя чистое белье, душевые кабины и презервативы.

Несмотря на положительные отзывы от бельгийского союза секс-работников и правозащитных организаций, некоторые феминистские группы критикуют закон. Совет франкоязычных женщин Бельгии считает, что закон может негативно повлиять на молодых женщин и жертв торговли людьми, указывая на возможность нормализации «сексистского насилия».

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