Бельгія стала першою країною, де працівники інтимної сфери отримуватимуть офіційні трудові права та пенсії

Бельгія надала секс-працівникам права, рівні з іншими професіями.

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У Бельгії набув чинності перший у світі закон, який надає секс-працівникам право підписувати офіційні трудові договори та отримувати соціальні виплати. Закон був ухвалений ще в травні, і тепер цей крок є результатом декриміналізації секс-бізнесу в країні, що відбулася у 2022 році. Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з новим законодавством, бельгійські секс-працівники отримують такі ж трудові права, як і представники інших професій, включаючи захист робочих умов, оплати праці та безпеки. Це означає, що вони можуть відмовляти клієнтам і припиняти певні дії без страху втратити роботу. Окрім того, вони отримують доступ до медичного страхування, оплачуваної відпустки, допомоги через вагітність і пологи, а також пенсійних виплат та допомоги в разі безробіття.

Згідно з законом, роботодавці повинні мати «хороший характер» і забезпечувати безпеку працівників, зокрема, установлюючи тривожні кнопки, надаючи чисту білизну, душові кабіни та презервативи.

Попри позитивні відгуки від бельгійської спілки секс-працівників і правозахисних організацій, деякі феміністські групи критикують закон. Рада франкомовних жінок Бельгії вважає, що закон може негативно вплинути на молодих жінок і жертв торгівлі людьми, вказуючи на можливість нормалізації «сексистського насильства».

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