У центрі Києва 2 грудня обмежать рух транспорту — у чому причина

2 грудня у Києві посилять охоронні заходи, можливі ускладнення з рухом.

Фото: ukrinform

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У понеділок, 2 грудня, у центральній частині Києва тимчасово обмежать рух транспорту та пішоходів. Про це повідомило Управління державної охорони України (УДО).

Заходи пов’язані з візитом іноземних делегацій і проведенням охоронних заходів. Громадян закликають врахувати можливі ускладнення під час планування пересування містом.

УДО забезпечує охорону глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій відповідно до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та положення про Державний протокол і церемоніал України.

УДО спільно з Нацполіцією має право:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту та пішоходів;

не допускати громадян на окремі ділянки місцевості або об’єкти;

вимагати залишити певні місця або залишатися в них до завершення заходів.

Жителів і гостей міста закликають уважно стежити за оновленнями та враховувати можливі затримки в русі.

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