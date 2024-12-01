Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року

Українка Ярослава Магучіх встановила рекорд і здобула історичну перемогу в World Athletics.

Фото: Champion.com.ua

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки 2024 року в небігових дисциплінах. Про це повідомила міжнародна організація World Athletics.

Рекордний сезон:

Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту — 2,10 метра.

Виборола дебютне золото на Олімпійських іграх.

Завоювала титул чемпіонки Європи.

Третій рік поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Для 22-річної українки це перша перемога в цій номінації після трьох поспіль включень до списку претенденток. Водночас це перший випадок за 37 років існування премії, коли українка здобула звання найкращої легкоатлетки у небігових дисциплінах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.