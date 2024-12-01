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Володимир Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців

20:16, 1 грудня 2024
Уряд готує нові програми допомоги українцям.
Володимир Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про плани уряду щодо впровадження нових програм підтримки, які діятимуть протягом наступного року.

Зеленський відзначив успішний старт програми «єПідтримка», в межах якої українці можуть отримати по 1000 гривень. У перший день роботи заявки на отримання коштів подали понад 1 млн осіб.

Отримані гроші можна використати для:

  • оплати товарів та послуг;
  • придбання ліків;
  • купівлі квитків на залізницю;
  • купівлі книг тощо.

Президент наголосив, що кошти з «єПідтримки» можуть бути спрямовані на волонтерську діяльність або підтримку оборони країни.

Зеленський підкреслив, що уряд повинен забезпечити ефективну роботу системи «єПідтримка» та представити деталі нових програм допомоги, які діятимуть узимку та впродовж 2024 року.

«Також уряд має подати деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року» – зазначив глава держави.

Нагадаємо, українці подали понад 1 мільйон заявок на 1000 гривень «єПідтримки» через Дію.

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гроші Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський

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