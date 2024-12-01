На українців чекають жорсткіші графіки відключення світла

«Укренерго» посилює відключення електрики для населення та бізнесу.

У понеділок, 2 грудня, в Україні посилять графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої атаки 28 листопада. Про це повідомило «Укренерго».

Графік обмежень:

Для побутових споживачів:

07:00 – 08:00: одна черга відключень;

08:00 – 10:00: дві черги відключень;

10:00 – 11:00: одна черга відключень;

11:00 – 19:00: дві черги відключень;

19:00 – 22:00: одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00: застосування графіків обмеження потужності.

Причина відключень – обмеження впроваджуються через значні пошкодження енергооб'єктів під час останніх атак.

Час і обсяги відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію про графіки у вашому регіоні слід перевіряти на офіційних сайтах чи сторінках обленерго в соцмережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.