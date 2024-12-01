На українців чекають жорсткіші графіки відключення світла

У понеділок, 2 грудня, в Україні посилять графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої атаки 28 листопада. Про це повідомило «Укренерго».
Графік обмежень:
Для побутових споживачів:
Для промисловості та бізнесу:
Причина відключень – обмеження впроваджуються через значні пошкодження енергооб'єктів під час останніх атак.
Час і обсяги відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію про графіки у вашому регіоні слід перевіряти на офіційних сайтах чи сторінках обленерго в соцмережах.
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