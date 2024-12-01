Перекриті проспекти та сутички з поліцією – в трьох містах Грузії тривають протеси

Протестувальники вимагають перевиборів та відставки уряду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Грузії поновилися протести. Одразу в кількох містах Грузії — Тбілісі, Батумі та Кутаїсі — тривають масштабні акції протесту. Учасники висувають вимоги щодо проведення нових парламентських виборів та відставки уряду.

Як пише «Радіо Свобода», у Тбілісі протестувальники перекрили центральні проспекти Руставелі та Костави. Акції проходять біля парламенту, де учасники заблокували автомобільний рух. Також протестувальники зібралися біля Громадського телебачення, закликаючи керівництво надати їм прямий ефір і подати у відставку. Частина демонстрантів попрямувала до резиденції почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі.

Поліція та спецпідрозділи перебувають у центрі міста. За повідомленнями, правоохоронці можуть застосувати водомети, а в окремих сутичках, ймовірно, використовували гумові кулі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила підтримку протестувальникам. У її резиденції наразі тривають консультації з опозицією та представниками громадського сектору для координації подальших дій.

Протести поширилися й на інші міста, зокрема Батумі та Кутаїсі. Головними вимогами протестувальників є дострокові вибори до парламенту та зміна нещодавно сформованого уряду.

Ситуація залишається напруженою, подальший розвиток подій залежить від реакції уряду та поліції.

Джерело відео: Ехо Кавказу

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