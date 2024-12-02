На Черкащині водійка набрала швидкість та не впоралася з керування – автомобіль перекинувся

На трасі Звенигородка-Богачеве 29-річна водійка не впоралася з керуванням та з'їхала на узбіччя дороги.

Джерело фото: Поліція Черкаської області

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На автодорозі Звенигородка-Богачеве сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав пасажир легкового автомобіля. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Аварія сталася 29 листопада. За попередньою інформацією, 29-річна водійка автомобіля ЗАЗ-Daewoo не обрала безпечну швидкість руху, не впоралася з керуванням, з'їхала на узбіччя дороги, і машина перекинулася.

Унаслідок ДТП травми отримав 38-річний пасажир транспортного засобу. Його госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

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