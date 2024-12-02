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В Черкасской области водитель набрала скорость и не справилась с управлением – автомобиль перевернулся

09:40, 2 декабря 2024
На трассе Звенигородка-Богачево 29-летняя водитель не справилась с управлением и съехала на обочину дороги.
В Черкасской области водитель набрала скорость и не справилась с управлением – автомобиль перевернулся
Источник фото: Полиция Черкасской области
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На автодороге Звенигородка-Богачево произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Авария произошла 29 ноября. По предварительной информации, 29-летняя водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, съехала на обочину дороги, и машина перевернулась.

В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир транспортного средства. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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полиция ДТП Черкассы

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