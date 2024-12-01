США не рассматривают передачу Украине ядерного оружия – советник Байдена

США обеспечивают Украину конвенционным оружием, а не ядерными силами – Джейк Салливан.

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предоставление Украине ядерного оружия не входит в планы военной поддержки. Об этом он сообщил в интервью ABC News, цитирует «Европейская правда».

Салливан опроверг заявления о возможном «возвращении Украине ядерного оружия», от которого страна избавилась после распада Советского Союза. «Это не рассматривается. Нет, мы предоставляем Украине различные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, а не ядерные силы и средства», - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что администрация Джо Байдена продолжает поддерживать Украину, обеспечивая ее всеми необходимыми средствами для усиления позиций на поле боя. «И Байден поручил мне следить за значительным увеличением военного оборудования, которое мы поставляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности», - добавил Салливан.

Напомним, ранее издание Times сообщило, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе «Толстяк», сброшенной американцами на Нагасаки в 1945 году. Позже в МИД опровергли эту информацию.

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