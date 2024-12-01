США не розглядають передачу Україні ядерної зброї – радник Байдена

США забезпечують Україну конвенційною зброєю, а не ядерними силами – Джейк Салліван.

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що надання Україні ядерної зброї не входить до планів військової підтримки. Про це він повідомив в інтерв’ю ABC News, цитує «Європейська правда».

Салліван спростував заяви про можливе «повернення Україні ядерної зброї», якої країна позбулася після розпаду Радянського Союзу. «Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби», — наголосив він.

Він також підкреслив, що адміністрація Джо Байдена продовжує підтримувати Україну, забезпечуючи її всіма необхідними засобами для посилення позицій на полі бою. «І Байден доручив мені наглядати за значним збільшенням військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади», — додав Салліван.

Нагадаємо, раніше видання Times повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби «Товстун», скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році. Згодом У МЗС спростували цю інформацію.

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