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Яку виплату можуть отримати пенсіонери, яким не вистачає стажу

07:38, 2 грудня 2024
Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім.
Яку виплату можуть отримати пенсіонери, яким не вистачає стажу
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Стало відомо, на яку виплату можуть розраховувати особи, яким не вистачило стажу для призначення пенсії за віком. Про це нагадує «Уніан».

Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім.

Мінімум стажу, який потрібно мати для виходу на пенсію:

  • у 60 років - 31 рік стажу;
  • у 63 роки - 21 рік;
  • у 65 років - 15 років.

Якщо ж людина взагалі ніколи не працювала, то їй призначається соціальна допомога пенсіонерам без стажу. Отримати її можна тільки після 65 років. Розмір виплат прирівнюється до прожиткового мінімуму - у 2024 році це 2361 гривня.

Для призначення допомоги потрібно звернутися до найближчого органу соцзахисту. Із собою потрібно мати паспорт, довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду, декларацію про доходи на основі довідок від кожного члена сім'ї.

При цьому особі можуть відмовити в призначенні соціальної пенсії. Підстави для відмови можуть бути такі:

  • особа працює, отримує пенсію, здає в оренду квартиру або має інші джерела доходу;
  • хтось із членів сім'ї за останні 6 місяців придбав товар або послугу вартістю понад 50 000 гривень;
  • у власності особи або її членів сім'ї є друге житло або більше однієї машини.

Також соціальну допомогу не призначать, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців перевищує 2361 гривню.

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