На Буковині жінку засуджено до 2 років обмеження волі за домашнє насильство над співмешканцем

Обвинувачена систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над своїм 52-річним співмешканцем, який має інвалідність I групи.

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На Буковині суд визнав 44-річну жительку Чернівецького району винною у вчиненні домашнього насильства. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Жінці призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі. Крім того, їй заборонено контактувати у будь-який спосіб з потерпілим та свідками у справі протягом двох місяців.

Прокурори довели, що обвинувачена систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над своїм 52-річним співмешканцем, який має інвалідність I групи. За подібні дії її вже притягували до адміністративної та кримінальної відповідальності, однак належних висновків жінка не зробила та продовжувала вчиняти домашнє насильство над чоловіком.

Свою вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні вона визнала повністю.

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